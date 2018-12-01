منع تجارة الأرصفة .. وزارة التجارة تستثني باعة الحليب بشروط

استثنت وزارة التجارة، باعة “الحليب المبستر”، من اجراء منع تجارة الأرصفة، شريطة ان لا تتجاوز مدة البيع ساعتين من الزمن ضمانا لصحة المستهلكين.

وحسب تصريح لوزير التجارة سعيد جلاب، على هامش يوم إعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني، فقد تم تجنيد فرق خاصة بمكافحة البيع على أرصفة الطرقات، باستثناء مادة الحليب ” أكياس الحليب المبستر “، التي رخصت الوزارة ببيعها بجانب المحلات شريطة أن لا تتجاوز مدة عرض المنتوج اكثر من ساعتين تفاديا لتلف الحليب و حفاضا على صحة المستهلكين.

وبخصوص توزيع أكياس الحليب المبستر، عاد جلاب للتذكير بأن مصالحه تعمل وفقا برنامج واضحا يضمن تفادي تكرار سيناريو “الندرة” على مستوى الشعبة.

في سياق آخر أفاد وزير التجارة سعيد جلاب، أن صياغة الرسم الإضافي الوقائي المؤقت الخاص بالمنتوجات الممنوعة من الاستيراد، يشارف على الانتهاء، مشيرا بأن نسبة الرسوم ستتراوح ما بين من 30 و200 بالمائة.

مؤكدا بأن الرئيسي من هذا الرسم هو حماية المنتوج الوطني بالدرجة الأولى، وفتح الأبواب أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين لتطوير نشاطاتهم بما يتجاوب ومقاييس الجودة العالمية. بشكل يضمن ولوج المنتوج المحلي السوق العالمية بمستوى تنافسي يضمن مكانته في الخارج .