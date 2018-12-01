شاهد| أسعار السيارات في سوق تيجلابين اليوم

شهد سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، اليوم السبت، دخولا كبيرا للسيارات والزوار، مع تراجع كبير في الأسعار وصل إلى 6 مليون في السيارة القديمة أما السيارات التي تركب في الجزائر فقد وصل الفارق بين سعر خروجها من المصنع والأسعار المطروحة في السوق إلى 20 مليون.

وحسب معاينة ميدانية لـ “سبق برس” فقد تراجع سعر سيارة “ستابواي” سنة 2018 إلى 194 مليون، وسيارة “208 HD” سنة 2014 كان سعرها 175 مليون.

وبالنسبة لـ ” أكسنت” سنة 2012 فسعرها تراوح بين 110 و115 مليون، وسيارة “كليو ةكومبيس” سنة 2008 كان سعرها بين 85 و90 مليون.

وسيارة “سامبول” سنة 2009 في حالة جيدة وصل سعرها 95 مليون، وسيارة ” ألتو” سنة 2007 سعرها 72 مليون، و”سبارك” سنة 2012 كان سعرها 95 مليون.

أما علامة ” ياريس” 2009 فتراوح سعرها بين 110 و120 مليون، بينما عرضت سيارة “بولو لاكرا+” سنة 2015 بـ 180 مليون.