أصحاب “السترات الصفراء” يغلقون الطرق المؤدية للإليزيه

أقدم المتظاهرون من أصحاب “السترات الصفراء”، على غلق كل الطرق المؤدية إلى الاليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وصعد اليوم المتظاهرون من احتجاجاتهم حيث قاموا بأعمال عنف وشغب وإحراق للسيارات في حين جند أكثر من 5 ألاف شرطي منأجل تفريقهم ومنعهم من دخول شانزيلزي

واستعملت الشرطة لتفريق الاحتجاجات الغاز المسيل للدموع كما قامت بإطلاق النار لإثارة رعبهم.

كما تم القاء القبض على 16 شخصا.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، فقد وصلا كل من وزير الداخلية كريستوف كاستانير ومدير شرطة

“ال سي أي” إلى شارع الشانزليزيه .

حيث رحبوا برجال الشرطة اللذين يضمنون تغطية الاحتجاجات الجماهيرية.

واستمرت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء لأكثر من اسوع بسبب ارتفاع أسعار الوقود.