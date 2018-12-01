هكذا سيتم الكشف عن السجلات التجارية المزورة مستقبلا

استحدثت وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و رقمنة الاتصال، تقنية الرقابة الالكترونية المتنقلة للسجلات التجارية عن طريق لوحات المطابقة الإلكترونية، التي تمكّن أعوان الرقابة وقمع الغش من الكشف عن هوية صاحب السجل التجاري.

وتعتمد تقنية الرقابة الإلكترونية المتنقلة للسجلات التجارية، التي تم الكشف عنها اليوم السبت 1 ديسمبر، خلال يوم اعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني، نشطه كل من وزير التجارة سعيد جلاب، ووزيرة البريد هدى ايمان فرعون. على مطابقة السجلات التجارية مع الرمز الذي يحمله كل سجل تجاري الكتروني مع قاعدة البيانات الالكترونية. عن طريق إما التقاط صورة للمجسم المتواجد على السجل التجاري الالكتروني، لفك الشيفرة التي تحمل المعلومات الكاملة عنه.

أو من خلال استغلال التقنية الجديدة، عن طريق استعمال رقم تدوين السجل التجاري لاستخراج كل المعطيات المطلوبة التي يمكن أن تكشف أية تلاعبات او تزوير بخصوص الوثيقة محل المراقبة.

واعتبر وزير التجارة سعيد جلاب، خلال كلمته بالمناسبة بأن استحداث تقنية الرقابة الجديدة تندرج في إطار التعاون بين وزارة التجارة ووزيرة البريد في إطار تحسين تسيير قطاع التجارة عبر استعمال الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي سوف تسمح بتفعيل عمليات واليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية وضمان الشفافية والنزاهة.

مؤكدا على الأهداف المرجوة من العملية والمتمثلة في عصرنة السجل التجاري، من خلال استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري، بنماذج جديدة تحمل الشارة الالكترونية، يصب في اتجاه تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات، والسماح لكل شخص الحصول على المعلومات المحينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر.

وكشف جلاب في ذات السياق بان عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجاري الالكتروني، إلى غاية 31 نوفمير 2018، قد وصل الى 828 ألف و328 سجل إلكتروني، من مجموع التجار المقيدين بالسجل التجاري والذي يفوق عددهم 2 مليون تاجر.

في ذات السياق، طالب وزير التجارة منظمات وجمعيات أرباب العمل، وكذلك الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بدعوة المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، من أجل اقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الالكتروني، قبل تاريخ 11 أفريل 2019 باعتباره آخر أجل للحصول على سجل تجاري الكتروني.

وبالمناسبة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري والمدير العام لبريد الجزائر