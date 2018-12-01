بييلسا يريد بونجاح في ليدز يونايتد

فضلا عن الصراع الفرنسي بين أولمبيك مرسيليا ونادي نانت على خدمات بغداد بونجاح ...انضم نادي ليدز يونايتد الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم المهاجم الجزائري، إذ استنادا إلى تقارير إعلامية إنجليزية أن "بييلسا" المدرب الأرجنتيني لنادي ليدز، جدّد رغبته في التعاقد مع هداف نادي السد القطري الذي تصنع أرقامه الاستثنائية في 2018 الحدث في الصحافة العالمية، علما أن نادي ليدز ينافس المتصدر نورويتش سيتي على بطاقة الصعود إلى البريمرليغ باحتلاله المرتبة الثانية.