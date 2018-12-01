طهران تتهم الرياض بالتخطيط لتخريب إيران

أعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وأمين عام منظمة الأمم المتحدة بتوقيع السفير الإيراني إسحاق آل حبيب أن "هناك وثائق كافية تثبت بان السعودية تخطط في الوقت الحاضر لتنفيذ أعمال تخريبية أمنية واقتصادية في إيران".

وأشارت الرسالة إلى تصريحات المسؤولين السعوديين بجر المواجهة إلى داخل إيران، ودعم النظام السعودي لبعض الجماعات الإرهابية للقيام بمثل هذه الأعمال داخل إيران، كمثال بارز للسلوك التخريبي لهذا النظام.

ولفتت الرسالة إلى المعلومات الواردة علنيا حول مخططات السعودية للتخريب في الاقتصاد الإيراني وكذلك اغتيال مسؤولين إيرانيين عبر استئجار الإرهابيين، مشددة على أن "هذه تعد جانبا من إجراءات اكبر للسعودية لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة حيث ينبغي على العالم ان يقف أمامها".

ونوهت الرسالة إلى "جرائم السعودية في العدوان علي اليمن والمجازر التي تطال شعبه البريء وارتكاب جرائم لا حصر لها ضد هذا الشعب المظلوم"، مؤكدة بأنه على "المجتمع العالمي إرغام السعودية على وقف جرائم حربها وان تحملها السمؤولية تجاه ذلك".