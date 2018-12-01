مقري يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

اقترح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تأجيل تاريخ الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل 2019، وعاد مقري إلى طرح مقترح “التوافق الوطني” الذي اعتبره السبيل الوحيد لفك غموض أفق الرئاسيات.

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، في منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، بأن “الصراعات داخل النظام السياسي أغلقت المنافسة كلية في 2019 ،و هو ما قد يصيب الساحة السياسية بمكروه كبير إذا بقي الأمر كما هو”.

وأبدى مقري ضمن ذات المنشور، قلقه من انغلاق الأفق نحو انتخابات 2019، وكتب قائلا: “لا يبدو أنه ثمة عهدة خامسة كما أشرنا إلى ذلك في الصائفة الماضية، ولا القوى الموالية قادرة على التوافق بينها على مرشح واحد، ولا المعارضة باستطاعتها الدخول في المنافسة الانتخابية في ظل هذا الغموض وغياب الضمانات”.

وحذّر مقري من تبعات الصراعات داخل النظام السياسي التي قال بأنها ستلحق مكروها كبيرا بالساحة السياسية، داعيا السلطة والسياسيين ومن أسماهم بـ”العقلاء” إلى التعقّل، مجدّدا دعوته لتبني مقترح “التوافق الوطني” الذي يراه الحل الأفضل لإنقاذ البلاد. مناشدا أطراف الصراع: “لا تسيروا بنا في هذه الانتخابات إلى المجهول”. مشددا “إذا تطلب الأمر مزيدا من الوقت للوصول إلى حل وتحقيق التوافق فلتؤجل الانتخابات الرئاسية لفترة نتفق فيها”.