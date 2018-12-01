هل وعد بلماضي الجمهور الجزائري بالتتويج بكأس إفريقيا؟

فتح الناخب الوطني جمال بلماضي قلبه لـ"الهداف"، كاشفا عن الكثير من الأمور الحصرية...

وقال بلماضي مجيبا عن سؤال حول إن كان يستهدف اللقب في "كان 2019": "لقد سمحتم لي بتوضيح أمر مهم جدا، لأن في بعض الأحيان ينقلون عني كلمات أو تصريحات ليست لي، ولا أريد ترك ذلك يمر لأنه مع مرور الوقت سيصدقها الناس. لذلك، لقد طلبوا مني إن كانت كأس إفريقيا خطوة بالنسبة لي لأجل تحضير المستقبل، فقمت بالرد بأنه لا توجد خطوات بالنسبة لي، قلت كذلك بأننا ذاهبون لأجل التتويج، ذلك لا يعني في أي حال بأنه وعد للذهاب لأجل التتويج، لم أقل هذا ليجعلني أبدو أكثر غطرسة، بل بعيدا عن ذلك، تحدثت فقط مع روح المتنافس الخاصة بي".