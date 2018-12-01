ڤايد صالح في زيـارة رسمية إلى الإمـارات وقطـر

يشرع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، بداية من اليوم 1 ديسمبر وإلى غاية الـ6 من نفس الشهر، في زيادة رسمية إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة و قطر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، فإن الزيارات التي تندرج في إطار التباحث حول حالة التعاون العسكري الثنائي ، وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين. تنطلق اليوم السبت 1 ديسمبر بزيارة دولة الإمارات العربية المتّحدة، بدعوة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك لحضور احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الموافق ليوم 02 ديسمبر 2018. على تتواصل الزيارة إلى غاية يوم 4 ديسمبر.

ومن الامارات يتجّه الفريق أحمد ڤايد صالح، في زيارة رسمية ثانية الى دولة قطر، بدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية. على ان تتواصل الزيارة الى غاية يوم 6 ديسمبر الجاري.