رسميا.. الكاميرون لن تُنظّم “كان” 2019

أعلنت “الكاف”، الجمعة، بِصفة رسمية، عن تجريد الكاميرون من حق تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

جاء ذلك في اجتماع للجنة التنفيذية للإتحد الإفريقي لكرة القدم، بِالعاصمة الغانية آكرا.

وفسّر اتحاد الرئيس أحمد أحمد القرار المُتّخذ، بِكون الكاميرون غير جاهزة بعد لِتنظيم تظاهرة كروية قارية كبيرة، من فصيل كأس أمم إفريقيا أكابر رجال. بِسبب بطء أشغال تشييد وترميم مرافق هذه المنافسة. خاصة وأنها ستُنظم بعد 6 أشهر فقط من الآن (بداية من منتصف جوان 2019)، وبِمشاركة 24 منتخبا لِأوّل مرّة بدلا من 16 فريقا وطنيا.

وأضافت “الكاف”، أنها فتحت باب الترشيحات من جديد، للتنافس على احتضان “كان” 2019، في آجال لا تعدّى 21 يوما من الآن.

للإشارة، فإن الكاميرون استفادت من حق تنظيم “كان” 2019، منذ سنتَين خلتا، حينما كان إبن البلد عيسى حياتو يرأس “الكاف”. في سباق خاضته أيضا الجزائر وغانا وزامبيا. وفُسّر القرار – آنذاك – بِأن عيسى حياتو قدّم خدمة جليلة لِرئيس بلده الكاميرون بول بيا، الذي كان بِصدد الترشّح لِعهدة رئاسية أخرى، في انتخابات انْتُظمت شهر أكتوبر الماضي، وفاز بها لِولاية سابعة على التوالي. خاصة وأن “الجلد المنفوخ” – والرياضة بِصفة عامّة – صار أحد الأوراق الرابحة في الإستحقاقات السياسية، ليس في العالم الثالث فحسب، بل حتى عند “القوى العظمى”.