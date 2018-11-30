قادة العالم "يرحبون" بمحمد بن سلمان

رحب قادة العالم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة خلال قمة العشرين، مؤكدين عدم نبذه قبل مرور نحو شهرين على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وشوهد الأمير وهو يتحدث الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته ايفانكا ويصافح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل بدء القمة التي تستمر يومين في بوينوس إيرس.

وتصافح الأمير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء أكبر الاقتصادات في العالم.

كما ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أيضا أنها ستلتقي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت أنها ستمارس ضغوطا على الأمير في قضيتي مقتل خاشقجي والحرب في اليمن التي تعتبرها الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وقالت ماي لسكاي نيوز "السعوديون بحاجة إلى أن يكون تحقيقهم كاملا وموثوقا وشفافا وان يكون باستطاعة الشعب الثقة بنتيجته وكذلك أن تتم محاسبة المسؤولين (عن الجريمة)".

وقال ماكرون للصحافيين قبل الاجتماع مع ولي العهد السعودي انه "دون شك" سيتناول مقتل خاشقجي، كاتب صحيفة "واشنطن بوست" المقيم في الولايات المتحدة الذي قتل خلال زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان ترامب اعتبر أن الأمير محمد قد يكون على علم بمقتل خاشقجي لكنه أشار إلى ان السعودية ذات أهمية فيما يتعلق بالأعمال ومعاداة إيران.

وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع لوقف الدعم للحرب في اليمن التي تقودها السعودية وسط غضب إزاء الهجمات التي تطال المدنيين هناك، وبينها استهداف حافلة مدرسية ومستشفيات.