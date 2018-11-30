أكثر من 12 ألف اصابة بداء السيدا بالجزائر منذ 1985

صرحت مسؤولة بوزارة اليوم الجمعة أن الجزائر سجلت أكثر من 12000 حال اصابة بالسيدا منذ ظهور هذا المرض في 1985 الى سبتمبر 2018.

وأكدت المديرة الفرعية للأمراض المتنقلة والانذار الصحي بمديرية الوقاية بالوزارة بمعدل الاصابة في الجزائر 700 الى 800 حالة سنويا.

وفي مداخلة لها على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أضافت المتدخلة أن 1880 شخص من أصل 12083 معنيون بحالات السيدا.

مشيرة الى أن هذا الرقم يمثل الأشخاص الذين خضعوا للكشف بصفة متأخرة.

وحسب قولها فان هذا المرض منتشر عند الرجال والنساء على حد سواء حتى وان كانت الاصابة مرتفعة لدى الرجال.

مضيفة أن الشريحة الأكثر اصابة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 35 سنة.