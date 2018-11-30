مجمّع “فاديركو” يحضّر لتصدير 300 ألف طن من الورق نحو أوروبا في 2019

يستهدف مجمّع “فاديركو” لصناعة القطنية و الورقية، الذي تم تدشينه العام 2012، السوق الأوروبية عام 2019، حيث تحضر الشركة لتصدير 300 آلف طن من الورق نحو الإتحاد الأوروبي.

ويؤكد الناطق الرسمي باسم مجمع فاديركو محمد عيسى كوفي، في تصريح للتلفزيون الجزائري العمومي، بأن شركته استطاعت أن تحول السوق الجزائرية من مستورد لـ80 بالمائة من حاجاته من الورق، الى بلد مصدّر، بعد حصول الشركة على شهادة الجودة دوليا (ايزو 9001 ) التي مكنته من ولوج السوق العالمية، بما فيها تونس و المغرب و موريتانيا و السينغال ومالي و السعودية و قطر و الامارات، فيما يخطط المجمع لدخول السوق العالمية العام 2019.

وينتج المصنع 30ألف طن للأوراق سنويا، و720 مليون حفاظة للأطفال 500 مليون حفاظة للنساء و 60 مليون حفاظة للكبار.