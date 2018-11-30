نساء يرحبن بإقحام المرأة في الخدمة الوطنية

حرّك ملف الخدمة الوطنية النسوية النقاش والجدل مجددا في أوساط الجزائريين أفرادا ومسؤولين بعد أن أعيد طرحه في المجلس الشعبي الوطني والإجابة التي تقدم بها المقدم طارق دبياش من مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني التي وضعت الكرة في ملعب النواب لفتح الملف والتقدم بالمقترح لمناقشته وتمريره إن حظي بالقبول والموافقة.

وأكد دبياش، منذ أيام بمقر البرلمان أن قانون واضح وأنّ الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين الذين بلغوا سن 19 سنة، دون تمييز في القانون بين الجنسين.

وأضاف المسؤول ذاته: “على نواب البرلمان اقتراح هذا المشروع إن أرادوا، وإن كان الجيش الوطني الشعبي يحدد في الوقت الحالي حاجته من خلال الذكور الذين يؤدون الخدمة”.

“الشروق ” استطلعت آراء بعض الفاعلين في مجال حقوق المرأة المنادين بالمساواة بين الجنسين بعد الثورة التي فجرت في مواقع التواصل الاجتماعي إما تهكما وإما استنكارا...

بن غبريط: الخدمة الوطنية مدرسة لابد أن تدخلها المرأة

وفي السياق، عبّرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تأييدها للخدمة الوطنية للإناث وقالت في تصريح لها: “أنا مع الخدمة الوطنية للمرأة ولو أننا قد نعطيها محتوى قد يختلف قليلا عن الخدمة العسكرية للذكور، فإذا كنا ننادي للمساواة بين المرأة والرجل فلابد أن نذهب إليها”.

وأضافت بن غبريط: “الخدمة الوطنية مدرسة لا بد أن تدخلها المرأة ومن الجيد أن تشمل هذه المدرسة كل الأطراف كي لا يكون هناك عدم مساواة بين المرأة والرجل”.

نورية حفصي: أنا مع الخدمة العسكرية للمرأة

كما عبّرت نورية حفصي رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات عن مساندتها لمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي التشارك في كل شيء، وقالت حفصي في تصريح لها بهذا الخصوص: “إذا كان الوطن في حاجة إلى خدمة المرأة فليكن ذلك.”

وأضافت حفصي: “نحن النساء في الاتحاد نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة ونتناول كل هذه القضايا” في إشارة منها إلى استعداد تام للموافقة على المشروع إذا ما تم اقتراحه واستدعته الضرورة.