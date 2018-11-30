شاهد | مساهل يبحث عن مكانه في قصر الأمم

وصل أمس وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، متأخرا إلى قاعة الإجتماعات بقصر الأمم نادي الصنوبر التي احتضنت لقاء الولاة بالحكومة على مدار يومين.

وعكس زملائه في الحكومة الذين وصلوا حوالي 3 مساء من يوم أمس إلى قصر الأمم لحضور إختتام الجلسات والإستماع لكمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد رصدت كاميرا “سبق برس” دخول مساهل بعد بداية أشغال الختام وبقي واقفا لدقائق في آخر القاعة ينتظر من يدله على مكانه، وهو ما تكفل به بروتوكول وزارة الداخلية الذي توجه إليه وشق معه الصفوف إلى غاية وصوله إلى مكانه إلى جانب الوزراء الحاضرين.