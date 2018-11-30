شراكة جزائرية هولندية لمضاعفة انتاج البطاطا في الوادي

وقّعت جامعة الشهيد حما لخضر بالوادي، على اتفاقية شراكة مع جامعة “فارنينجن” الهولندية، تقضي بتجسيد مشروع مضاعفة انتاج البطاطا و تحسين جودتها من خلال إعتماد تقنيات حديثة في مجال السقي بالتقطير.

ويهدف المشروع حسب تقرير التلفزيون العمومي الجزائري، إلى نقل التجربة الهولندية للمنتجين الجزائريين من أجل تحسين آليات إنتاج البطاطا في منطقة الوادي التي تعتبر من أكثر الأقطاب انتاجا لهذه المادة.

وحسب تصريح للسفير الهولندي روبير فان امدن، فإن مشروع الشراكة يرتكز على اعتماد تقنية السقي بالتقطير الذي يهدف في الساس الى ترشيد استهلاك المياه والأسمدة من خلال استعمال معدات اقتصادية حديثة تضمن جودة الإنتاج وتنويعه بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والدولية.