4 جزائريين مُرشّحين لِنيل لقب أفضل لاعب في إفريقيا

أدرجت “الكاف”، الجمعة، أربعة كرويين جزائريين ضمن قائمة المُرشّحين لِنيل لقب أحسن لاعب في إفريقيا لِعام 2018.

ويتعلّق الأمر بِكل من: رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوسف بلايلي متوسط ميدان هجوم الترجي التونسي، وياسين براهيمي لاعب خط وسط بورتو البرتغالي، وعبد المؤمن جابو صانع ألعاب وفاق سطيف.

وضمّت القائمة 34 لاعبا، يوجد بينهم الرباعي الجزائري الوارد ذكره آنفا.

وقالت “الكاف” في بيان لها نشرته، الجمعة، إن الفريق المُكلّف بِتعيين الفائز بِالجائزة، يتكوّن من: اللجنة الفنية وتطوير الكرة بِالإتحاد الإفريقي للعبة، وإعلاميين، ومدربي فرق ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية 2018، وأساطير الكرة في القارة السمراء، ومدربي المنتخبات الوطنية الإفريقية، واللاعبين الذي يحملون شارة قائد المنتخب الوطني.

ويُعلن عن الفائز بِالجائزة في الـ 8 من جانفي المقبل، ضمن حفل تُنظمه “الكاف” بِالعاصمة السنيغالية داكار. عِلما أن رياض محرز نال مكافأة 2016، وحاز المصري محمد صلاح جائزة 2017.