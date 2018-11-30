بالفيديو..توزيع الموز المحجوز بالبليدة على المستشفيات ودور العجزة والمدارس

أشرفت مديرية التجارة لولاية البليدة، التي قامت بحجز كمية كبيرة من الموز أول أمس، بمفتاح على توزيغ حوالي 60 طن على المدارس ودار العجزة وجمعية الهلال الأحمر الجزائري.

وهذا بعد أن اصدر والي البليدة يوسف شرفة قرار تحت رقم 3438 يتضمن الترخيص لتحويل المواد سريعة التلف مجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات طابع اجتماعي وإنساني.

وحسبما صرح به جمال عباد، مدير التجارة بالبليدة لقناة النهار، أنّ عملية الحجز تّمت بسبب مخالفة الفواتير، مشيرا أنه تّم تشميع غرف التبريد.