مبولحي يرد بقوة على مدربه السابق !

رد الحارس “رايس مبولحي” على مدرب الاتفاق المقال “ليوناردو راموس” بطريقته الخاصة في مباراة فريقه أمس الخميس في الدوري السعودي ضد “الشباب”.

وتم اختيار مبولحي كأفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين في كل شبكة.

وتألق “الرايس” كثيرا ومثلما جرت العادة صد العديد من الكرات الخطيرة ولا يتحمل مسؤولية الهدفين اللذان دخلا مرماه.

من جهة أخرى، يكون هذا بمثابة رد قاس على المدرب السابق للاتفاق “راموس” الذي هاجم مبولحي وانتقده علنا وأكد أنه كان السبب في مؤامرة أطاحت به.