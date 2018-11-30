تمار وزمالي في نيويورك غدا للقاء الجالية الجزائرية المقيمة بأمريكا

سيقوم وزيرا السكن و العمل على التوالي عبد الوحيد تمار و مراد زمالي يوم السبت المقبل بزيارة عمل الى نيويورك و هذا من اجل اطلاع اعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة بمختلف الاليات المعروضة عليهم في مجال السكن و الاستثمار, حسبما اكدته السفارة الجزائرية بواشنطن في بيان لها.

و يهدف الاجتماع الذي سيتم تنظيمه خلال هذه الزيارة يوم السبت بمقر القنصلية العامة للجزائر بنيويورك الى عرض مختلف التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر, يضيف البيان.

و أكدت القنصل العام للجزائر بنيويورك, صبرية بوقادوم ان اللقاء باعضاء الجالية سيتمحور حول سبل الحصول على سكن من خلال صيغة السكن الترقوي العمومي تحت رعاية وزارة السكن و العمران و المدينة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

كما اشارت بوقادوم الى انه سيتم التطرق خلال هذا الاجتماع الى فرص الاستثمار و تمويل المشاريع المفتوحة للشباب الجزائري من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

و من اجل ضمان تعميم احسن لهذه الصيغ, تضيف المسؤولة, سيتم عقد محاضرة بتقنية الفيديو عن بعد و هذا من اجل تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات الامريكية البعيدة عن نيويورك من المشاركة في هذا الحوار.

كما سيتم منح الفرصة للمكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي المستقرين بالولايات المتحدة و كذا اولئك الراغبين في التسجيل في هذه الصيغة من اجل الاطلاع على مختلف البرامج المقترحة.

و في ختام هذا اللقاء, سيتم تسليم عقود ملكية لفائدة المستفيدين من السكنات بهذه الصيغة.