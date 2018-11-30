4 لاعبين جزائريين مرشحون لجائزة الأفضل في “إفريقيا” !

أعلن “الكاف” عن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2018، حيث شهدت قائمة الـ34 لاعب تواجد 4 لاعبين جزائريين.

ويتعلق الأمر بكل من عبد المؤمن جابو لاعب وفاق سطيف، يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي، رياض محرز نجم مانشستر سيتي وياسين براهيمي لاعب بورتو.

ويتنافس لاعبو الخضر رفقة 30 لاعب آخر على هذه الجائزة أبرزهم: “محمد صلاح”، “أوباميانغ”، “كوليبالي”، “بن عطية”، “ساديو ماني”.