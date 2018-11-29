الإعلان عن إنجاز علمي "تاريخي" للجزائر

أعلنت مجلة "Science" العلمية ، مساء اليوم الخميس ، عن اكتشاف تاريخي جديد تحقّق على أيدي باحثين جزائريين حول وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا منذ آلاف السنين.

وشارك وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي اليوم ، في حفل أقيم على شرف فريق البحث الجزائري الذي تمكن ، بمساعدة باحثين من فرنسا وإسبانيا وأستراليا ، وبفضل الحفريات التي أجريت بموقع عين بوشريط في ولاية سطيف ، بأن الوجود البشري في شمال إفريقيا يعود إلى 2.4 مليون سنة.