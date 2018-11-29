الإعلان عن إنجاز علمي "تاريخي" للجزائر
أعلنت مجلة "Science" العلمية ، مساء اليوم الخميس ، عن اكتشاف تاريخي جديد تحقّق على أيدي باحثين جزائريين حول وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا منذ آلاف السنين.
وشارك وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي اليوم ، في حفل أقيم على شرف فريق البحث الجزائري الذي تمكن ، بمساعدة باحثين من فرنسا وإسبانيا وأستراليا ، وبفضل الحفريات التي أجريت بموقع عين بوشريط في ولاية سطيف ، بأن الوجود البشري في شمال إفريقيا يعود إلى 2.4 مليون سنة.
إنجاز علمي تاريخي حققه فريق بحث جزائري معزز بباحثين من إسبانيا وفرنسا وأستراليا تم الإعلان عنه اليوم، حيث أثبتت الحفريات التي أجريت بموقع عين بوشريط (سطيف) أن الوجود البشري في شمال إفريقيا يعود إلى 2.4 مليون سنة، بعد موقع غونا الاثيوبي الذي يعود إلى 2.6. تهانينا ومزيدا من التألق. pic.twitter.com/cXxcZhVGMs— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) 29 novembre 2018
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