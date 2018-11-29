هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترخص بطرح Vitrakvi

أخيرا..دواء لعلاج السرطان بجميع أنواعه!

أخيرا..دواء لعلاج السرطان بجميع أنواعه!

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، اليوم الخميس ، أول دواء في العالم لعلاج مرض السرطان من أصله وبجميع أنواعه.

وحسب ما تناقلت وسائل إعلام ، فإن الدواء الجديد المسمى "فيتراكفي Vitrakvi"، يعمل على معالجة الطفرات الوراثية المسببة للسرطان ، بغض النظر عن نوع الورم أو مكان نشأته.

وقال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأمريكية سكوت غوتليب: "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع نشأتها في جسم الإنسان".

من جانبه ، قال رئيس مركز تطوير الأدوية المبكر في مركز "ميمورال سلوان كيترينغ للسرطان" في نيويورك الدكتور ديفيد هايمان: "تقليدياً كان يتم علاج السرطان بناء على أساس مصدر الورم السرطاني، لكن حاليا سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم".

القراءة من البلاد

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