أخيرا..دواء لعلاج السرطان بجميع أنواعه!

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، اليوم الخميس ، أول دواء في العالم لعلاج مرض السرطان من أصله وبجميع أنواعه.

وحسب ما تناقلت وسائل إعلام ، فإن الدواء الجديد المسمى "فيتراكفي Vitrakvi"، يعمل على معالجة الطفرات الوراثية المسببة للسرطان ، بغض النظر عن نوع الورم أو مكان نشأته.

وقال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأمريكية سكوت غوتليب: "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع نشأتها في جسم الإنسان".

من جانبه ، قال رئيس مركز تطوير الأدوية المبكر في مركز "ميمورال سلوان كيترينغ للسرطان" في نيويورك الدكتور ديفيد هايمان: "تقليدياً كان يتم علاج السرطان بناء على أساس مصدر الورم السرطاني، لكن حاليا سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم".