ذئب يحاول خطف طفل بالبويرة

عاشت قرية اقشوشن التابعة لبلدية حيزر شرق البويرة حادثة كادت أن تتحول إلى مأساة حقيقية تقضي على طفل صغير.

حيث باغت ذئب مفترس الطفل الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات وهو يلعب بالقرب من أفراد عائلته الذين كانوا منهمكين بجني محصول الزيتون بالغابة المجاورة، وكاد الذئب أن يفر بالطفل بعد أن أحكم قبضته عليه بفمه لولا صراخه الذي نبه عائلته وتدخلها في الوقت المناسب، ليتخلى عنه الذئب ويفر مباشرة متسببا له في جروح مختلفة في الكتف والأطراف، حيث تم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما جدد البعض مخاوفهم من تكرار الحادثة، لاسيما مع تردد العائلات التي تجني محصول الزيتون بالغابات التي تعرف وجودا متزايدا للحيوان المفترس بها، ما يتطلب الحيطة والحذر الدائمين .