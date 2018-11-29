توضيحات وزارة التضامن حول زواج الأقارب

نفت وزارة التضامن تحضيرها لإصدار قانون يمنع زواج الأقارب، معتبرة أن بعض وسائل الإعلام حرفت تصريحات الوزيرة غنية الدالية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس " نظرا لتداول بعض المعلومات المغلوطة في عدد من وسائل الإعلام، والتي حرفت للأسف تصريحات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مفادها أن الوزارة تعكف على استصدار قانون يمنع زواج الأقارب، وهذا أمر، ليس خاطئ ومغلوط فقط، ولكنه لا يتقبله العقل والمنطق".

وأضاف البيان "وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا ليس من صلاحيتها استصدار قوانين تمنع الزواج أي كان أو تبيحه..بل التنبيه والتحسيس والتوعية بمخاطر كل ما من شأنه أن ينجم عنه الإعاقة، ومن أهمها زواج الأقارب".

وتابع البيان "الوزراة لم تطلق أي حكم لا شرعي ولا مدني على زواج الأقارب، وهذا ليس من صلاحيتها، الوزارة قدمت دراسة ميدانية حول الأطفال الذين يولودون بالإعاقة، وتبين أن نسبة عالية منهم ثمرة زواج الأقارب".