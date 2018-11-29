“عطال” يٌنافس “نيمار” على جائزة كبيرة

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن الجزائري يوسف عطال , نجم تادي نيس الفرنسي أمام جائزة رسمية و كبيرة في الدوري الفرنسي

و قد رشحت صحيفة ليكيب الفرنسية الجزائري يوسف عطال الى جائزة احسن لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر نوفمبر الحالي

و أكد نفس المصدر بأن يوسف عطال ينافس البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب البياسجي و سالا مهاجم نادي نانت الفرنسي

يذكر ان الجزائري الشاب وو خريج مدرسة بارادو يقدم موسم استثنائي مع نيس خاصة في شهر نوفمبر حيث تمكن اللاعب من ابصام اول هدف مع نيس