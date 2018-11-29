جولة في فلسطين من شمالها الى جنوبها بـ 37 صورة

الجلالُ والجمالُ، والسناءُ والبهاءُ في رُباكْ...في رُباكْ

والحياةُ والنجاةُ، والهناءُ والرجاءُ في هواك ...في هواك

هل أراكْ هل أراكْ سالماً منعَّما...وغانماً مكرَّما؟

هل أراكْ ؟ ...هل يأتي اليوم الذي نشد فيه الرحال لزيارة أرض الفداء ، أرض الإسراء، أرض الأحرار التي تنادينا كل يوم لنتوحد ونضع جانبا كل ما نختلف فيه من أجلها.

القدس، غزة، الخليل، نابلس، بيت لحم، رام الله، جنين، قلقيلية، اريحا، سلفيت، ... فلسطين أرض الشهداء ، فلسطين التي تصرّ على الفداء والحرية الناجزة.

فلسطين وترابها الحرّ الذي يُنازل عصف النقيض الاحتلالي ويواجه الجراد الآدميّ من المستوطنين وغلاة الاحتلال الذين ينهبون الأرض ويستبيحون قدسيتها.

فلسطين وعاصمتها القدس والتي قال فيها شاعر ثورة التحرير الجزائر مفدي زكريا في إلياذته

" و في قـدس جـناتنا الناضرة * * * وجـوه إلى ربـها ناظـره"

في باقة من صور قد لم تراها، إليك مدن فلسطين الجميلة من شمالها الى جنوبها



من داخل المسجد الأقصى





القدس





القدس - البلدة القديمة





يافا





ميناء يافا





عكا





قناة الكوبري - عكا





حيفا





جبل الكرمل - حيفا





رام الله





نابلس





نابلس - البلدة القديمة





طولكرم





الناصرة





قلقيلية





الخليل







الخليل - الحرم الابراهيمي





غزة





طوباس





جنين





اريحا - مقام النبي موسى





قيساريا





عين كارم





بيت لحم - دير ارطاس





طبريا





الطنطورة



صفد





بيسان





الجليل





سخنين





النقب





سهول مرج عامر





الطريق الواصل بين اريحا ورام الله







المصدر:

‎إذاعة صوت الغد‎