“كثرة الطلب وراء ارتفاع سعر الدجاج”

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء يرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع الطلب، بالإضافة إلى تفادي المربين للنشاط بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، وهو الأمر الذي ساهم في إلهاب أسعار اللحوم البيضاء بشكل قياسي.

وفي سياق منفصل، قال الوزير في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني حول استراتيجية القطاع لتحقيق الأمن الغذائي والزراعة البيولوجية، الورشات الخاصة بالجلسات الوطنية للفلاحة خرجت بـ 86 توصية تنظم العملية، إذ تكفلت الحكومة بإنشاء 5 أفواج لضمان تحقيق الأمن الغذائي.