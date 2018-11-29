أويحيى ينقل "بشرة خير" الى الجزائريين و يعدد أسباب "التفاؤل بالآفاق الواعدة"

ثمن الوزير الأول أحمد اويحيى عدد المشاريع الإستثمارية المسجلة سنة 2018 مؤكدا ان ذلك يبعث على" التفائل بالآفاق الواعدة التي تنتظر بلدنا على المدى المتوسط." .

و قال اويحيى خلال إختتامه اليوم لقاء " الحكومة - الولاة " " ابشركم خيرا .. لقد فاق عدد المشاريع في المجال الصناعي 8 الاف مشروع"

و أكد الوزير الأول أن الجزائر" ضاعفت في السنوات العشرين الأخيرة، طاقاتها في مجال المنشآت والتنمية البشرية. وفي القطاع الفلاحي، أحرزت تطورات هائلة، في حين تظل هوامش التقدم هامة أيضا".

وبالنسبة للمحروقات قال الوزير الأول "توجد طاقات هائلة ينتظر تثمينها، سواء تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية بما فيها الموجودة عرض البحر، أو بالمحروقات الصخرية".

كما عرج المسؤول الأول في الحكومة للحديث عن الإنجازات الأخيرة المسجلة في المجال المنجمي،" سجل البلد مطلع هذا الأسبوع إطلاق ورشة عبر عدة ولايات بشرق الوطن، لإنجاز مركب ضخم لاستغلال الفوسفات وإنتاج الأسمدة، يمكنه أن يدرّ لوحده ملياري دولار من الصادرات خارج المحروقات ابتداء من 2022".