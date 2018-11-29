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الجزائر تسترجع رسائل الأمير عبد القادر من فرنسا

الجزائر تسترجع رسائل الأمير عبد القادر من فرنسا

اقتنت الجزائر أمس الأربعاء مجموعة من الرسائل المكتوبة للأمير عبد القادر و أخرى تخصه تعود للقرن الـ19 ،حسب ما أفادت السفارة الجزائرية في فرنسا.

وتضمّ المجموعة التي استرجعتها الجزائر في رسائل مكتوبة باللغة العربية مصحوبة بترجمة لها ، تحمل توقيع وختم الأمير عبد القادر ، تم عرضها للبيع في المزاد العلني من طرف فندق درويو بباريس، من بينها رسائل كتبها والد الأمير عبد القادر و قائد المقاومة في الشرق الجزائري أحمد باي، حسب بيان السفارة.

و تم اقتناء هذه المجموعة من الرسائل من طرف وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية عبر سفارة الجزائر بفرنسا، يضيف ذات البيان ، موضحا أن "هذه العملية الخاضعة للسيادة الوطنية تندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل استعادة الأرشيف و تسهيل أبحاث المؤرخين".

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