وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة "ضابط" للفنان حمدي بناني

منح السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور ، أمس الأربعاء ، وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة "ضابط" للفنان الجزائري حمدي بناني ، وذلك في خلال احتفالية نظمت بمقر المعهد الفرنسي بعنابة بمناسبة تدشين الفضاء الجديد لـ"كامبوس فرانس".

و تمّ تقليد مطرب المالوف حمدي بناني بأرفع الأوسمة الفرنسية في مجال الفن والأدب ، عرفانا وتقديرا لإبداعات و إسهامات هذا الفنان الذي غنى للسلم والحياة والسعادة ، حسب ما جاء في كلمة للسفير الفرنسي بالمناسبة.

وأضاف السفير الفرنسي إن الفنان حمدي بناني :"أعطى لأغنية المالوف بصمة خاصة جعلته سفيرا قديرا لهذا الطرب العريق بعدة محافل دولية".