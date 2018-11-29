اختتام ندوة الحكومة مع الولاة بحضور الوزير الأول

اختتمت اليوم الخميس بقصر الأمم في الجزائر العاصمة، أشغال ندوة الحكومة مع الولاة بالمصادقة على جملة من التوصيات تهدف في مجملها إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في الحركة التنموية للبلاد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

و جرت جلسة اختتام الندوة بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى الذي كان قد غاب عن جلسة الافتتاح ، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

وأشاد الوزير الأول في كلمته في اختتام الندوة برسالة رئيس الجمهورية في افتتاح الندوة ، مؤكدا على أن التوصيات التي خرجت بها الندوة سيتم أخذها بعين الاعتبار في جلسات وزارية مقبلة، من أجل تلبية حاجات المواطن التي تعتبر الشغل الشاغل للحكومة.

وخلال مجريات هذا اللقاء الذي دام يومين ، و المنظم تحت شعار "حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة"، أشرف أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وعدد من المتخصصين والخبراء على مستوى خمس ورشات عمل، على مناقشة المواضيع المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية و الأسئلة التي يجب أن ترد عليها قصد التوصل إلى تحقيق تنمية محلية مستحدثة للثروة و عاملا لانتعاش الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد منهج اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية.