الكيان الإسرائيلي يقوم بخطوة تهدف لضرب المصالح الإقتصادية الجزائرية في أوروبا

تسعى إسرائيل عبر اتفاق نقل الغاز إلى أوروبا إلى تقويض مكانة الجزائر كأكبر ممون لجنوب أوروبا بالغاز و ثالث ممون لمجمل القارة العجوز بعد روسيا و النرويج، او هكذا على الأقل اشار وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس بكلامه بعد توقيع اتفاق لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا.

وقال شطاينس للقناة الثانية الإسرائيلية "على مدى عقود، كنا بإسرائيل نشكو من تغلغل وهيمنة النفوذ العربي في أوروبا، خاصة في مجال الطاقة، وعليه فإن تصدير الغاز من إسرائيل سيقوض التأثير العربي بأوروبا، وستكون إسرائيل قوة موازية للنفوذ العربي" و ذلك وفقا لما نقله موقع الجزيرة الإخباري القطري.

و معلوم ان الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تصنف كممون رئيسي لأوروبا بالغاز حيث و على مدى أعوام طويلة مضت كانت الأسواق جنوبي اوروبا تعتمد على تبعية شبه مطلقة للغاز الجزائري و ذلك عبر إتفاقيات طويلة المدى وإمتداد 3 انابيب عبر البحر المتوسط لتمون شبكة الغاز الاوروبية من شواطئ الجزائر الى اراضي إسبانيا و إيطاليا.

في حين تصدر قطر كميات من الغاز حسب الطلب عبر السفن الناقلة للغاز المسال أما ليبيا فقد تراجعت صادراتها بعد الحرب و لايزال أكبر حقولها " السلام" خارج الخدمة.

و وقعت إسرائيل قبل يومين اتفاق شراكة مع اليونان، وقبرص، وإيطاليا لتزويد أوروبا بالغاز الإسرائيلي، تمهيدا لترسيمه في ديسمبر المقبل بالقدس المحتلة.