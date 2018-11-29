الرشتة و الشخشوخة للمسافرين على متن الجوية الجزائرية في 2019
قررت الخطوط الجوية الجزائرية تغيير لوائح الطعام التي تقدمها لركابها في الدرجة الأولى حيث قررت إضافة الأطباق و الحلويات الجزائرية التقليدية ابتداء من السنة المقبلة.
و حسب الصور التي عرضتها الجوية الجزائرية فإن لائحة الطعام ستضم أطباقا تقليدية كالرشتة و الكسكس و الشخشوخة مع إضافة لمسات عصرية .
و بهدف الرد على شكاوي زبائنها قررت الخطوط الجوية الجزائرية إضافة الى أطباق خاصة بالمرضى.
و يمكن تقديم الطلب عل هذه الأطباق عند حجز التذكرة ..
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