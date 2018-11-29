الرشتة و الشخشوخة للمسافرين على متن الجوية الجزائرية في 2019

قررت الخطوط الجوية الجزائرية تغيير لوائح الطعام التي تقدمها لركابها في الدرجة الأولى حيث قررت إضافة الأطباق و الحلويات الجزائرية التقليدية ابتداء من السنة المقبلة.

و حسب الصور التي عرضتها الجوية الجزائرية فإن لائحة الطعام ستضم أطباقا تقليدية كالرشتة و الكسكس و الشخشوخة مع إضافة لمسات عصرية .

و بهدف الرد على شكاوي زبائنها قررت الخطوط الجوية الجزائرية إضافة الى أطباق خاصة بالمرضى.

و يمكن تقديم الطلب عل هذه الأطباق عند حجز التذكرة ..