شكيب خليل يكشف سر زيارة بن سلمان للجزائر

اكد الوزير السابق للطاقة والمناجم ، شكيب خليل ان الزيارة القادمة لولي العهد السعودي تأتي في سياق الوضع الراهن الذي يسود سوق النفط العالمية على خلفية الضغوط الامريكية على المملكة العربية السعودية لتخفيض الإنتاج و العودة باسعار النفط نحو مستويات دنيا مجددا .

و إعتبر خليل الذي كان يتحدث خلال محاضرة بولاية بومرداس تحت عنوان "النموذج الإقتصادي للخروج من التعبية للمحروقات" أن ولي العهد السعودي يقوم على هامش إجتماع قمة العشرين بالأرجنتين بمحادثات مع دول نفطية كبرى اهمها المحادثات التي جمعته بالرئيس الروسي فلادمير بوتين ومن المتوقع ان يوسعها لتشمل دول اخرى من بينها الجزائر التي سيقوم بزيارة لها مطلع شهر ديسمبر القادم .

ويرغب كل من الروس والسعوديون حث دول اخرى لخفض إنتاجهم من البترول و من الممكن ان يكون هذا جزءا من المحادثات التي ستجمع ولي العهد السعودي مع المسؤولين الجزائريين .

وشدد شكيب خليل ان دفع اسعار النفط للأعلى مجددا بعد أن إنخفضت تحت عتبة الستين دولار لايزال بيد الروس و السعوديون وحدهم .

و من جهة اخرى دعا شكيب خليل الى توجيه الإقتصاد الجزائري لإقتحام الأسواق الإفريقية حيث الفرص و المجالات متعددة امام الشركات الجزائرية للإستثمار في دول شبه عذراء من البنية التحتية و الشبكات .