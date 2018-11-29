شقيقة الطفل السوري تعرضت أيضاً لاعتداء عنصري

أظهر شريط مصور جديد، أن شقيقة اللاجئ السوري جمال، الذي تعرض لاعتداء عنصري في مقاطعة ويست يوركشاير البريطانية، كانت ضحية اعتداء مماثل وفي المكان ذاته.

وانتشر على نطاق واسع شريط مصور، يظهر فيه طالب بريطاني وهو يقترب من جمال (15 عاماً)، ثم يعتدي عليه بالضرب والخنق، ويسكب على وجهه سائلاً من زجاجة في يده بعدما طرحه أرضاً داخل مدرسة في منطقة هادرسفيلد.

وتظهر لقطات الشريط الجديد مجموعة من الطلاب يدفعون شقيقة اللاجئ السوري، والتي تتلقى التعليم في نفس المدرسة، ليطرحوها أرضاً.

This Syrian refugee has endured months of racist bullying in a school in Sheffield, the thugs already broke his arm and now mockingly waterboard him when they get a chance, name and shame these thugs,school and police have done little to help. pic.twitter.com/JMkJ1aFgCq — blue days dark nights (@saeed6ali) 27 novembre 2018

Almondsbury high school, Huddersfield, not Sheffield, sorry. — blue days dark nights (@saeed6ali) 27 novembre 2018

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنها لم تتلق بلاغاً بشأن الحادثة لكنها بدأت تحقيقاً على خلفية انتشار الشريط.

فيما شدد محامي العائلة محمد أكونجي في تصريح لصحيفة مترو البريطانية، أن الفتاة السورية تتعرض منذ أكثر من عام للعنف والتنمر والشتم بسبب أصولها العربية من قبل زملائها في المدرسة. وهو ما دفعها مرة لمحاولة الانتحار.

وتعود واقعة جمال إلى 25 أكتوبر الماضي، لكن الشرطة فتحت التحقيق فيها بعد تداول شريط الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مؤخراً.

والأربعاء، أعلنت الشرطة التحقيق مع الطالب البريطاني المعتدي، وإحالته إلى المحكمة في إطار “جرائم الكراهية”.

من جهة أخرى، وفي حديث لقناة (ITV)، قال جمال، إنه يتعرض للاعتداءات منذ قدومه إلى بريطانيا.

Exclusive: Syrian boy attacked in video shared online says he's been 'crying at night' over the bullying he's received since arriving in the UK two years ago https://t.co/4duqjx8KiO pic.twitter.com/LuqpbLziut — ITV News (@itvnews) 28 novembre 2018

وأضاف: “لا أشعر بالأمان في أي مكان، حتى عندما أذهب إلى البقال.. لا أستطيع التركيز في دروسي أو أداء وظائفي المدرسية. ودائماً أستيقظ في الليل وأبكي”.

جمال أكد، أنه محرج بسبب انتشار الشريط المصور للحظات الاعتداء، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه جاء إلى بريطانيا في إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وأنه يواجه العنصرية منذ اليوم الأول.

وتابع: “لهذا السبب لا أريد الذهاب إلى المدرسة.. لقد أصبت بخيبة أمل عند وصولي إلى بريطانيا، لأني كنت أعتقد أن حياتي ستكون أفضل، ومستقبلي سيكون مشرقاً، لم أتمكن من تحقيق أي من هذه الأمور”.

وشدد جمال على أنه أبلغ السلطات البريطانية المحلية والشرطة بالاعتداءات التي تعرض لها، إلا أنه لم يحصل على نتائج.

Syrian refugee family under racist attack in UK https://t.co/7lk3qxGZyt pic.twitter.com/xgf3SWVEBl — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 29 novembre 2018

وبعد انتشار الشريط المصور لتعرض جمال للاعتداء العنصري، أطلق نشطاء في الشبكة العنكبوتية حملة دعم للعائلة السورية، جمعت أكثر من 120 ألف جنيه إسترليني.

وتشهد بريطانيا في الأعوام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاعتداءات الناجمة عن الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب.

وحسب معطيات مؤسسة “Tell Mama” التي تتابع جرائم الكراهية في البلاد، وقع أكثر من 1200 اعتداء خلال عام 2017.