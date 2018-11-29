فيديو..براهيمي وبن طالب في ثمن نهائي دوري الأبطال

عرفت الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تأهل لاعبان جزائريان إلى الدور ثمن النهائي.

وضمت المجموعة الرابعة ثلاثة لاعبين جزائريين، التي تأهل منها كل من ياسين براهيمي ونبيل بن طالب، بينما أقصي سفيان فيغولي.

وحقق نادي بورتو البرتغالي الذي يعلب له ياسين براهيمي، فوزا بنتيجة (3-1) على حساب شالكه الألماني، ليحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما حل مواطنه نبيل بن طالب وصيفا برصيد 8 نقاط، ما سمح لهما بالعبور مع بعض إلى الدور المقبل.

ولم يوفق سفيان فيغولي، في التأهل رفقة غلطة سراي، وخسر بثنائية نظيفة أمام لوكوموتيف موسكو.

يذكر، أن رياض محرز كان قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي رفقة مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي.