من ينظم كأس إفريقيا 2019 ؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه سيبحث غدا في أكرا، مسألة استضافة الكاميرون لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 من عدمها، وذلك بعد أشهر طويلة من المناقشات بخصوص جاهزيتها.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس اليوم، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستجتمع غدا الجمعة في العاصمة الغانية على هامش كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وأضاف أنه سيتم عرض تقرير عن آخر زيارتين تفتيشيتين للكاميرون خلال هذا الاجتماع.

وقام مفتشو الاتحاد الإفريقي مؤخرا بزيارة تفتيشية أمنية وأخرى للبنى التحتية والملاعب وأماكن الإقامة.

وتابع المسؤول أنه بعد اجتماع المسؤولين سيتم اتخاذ قرار حول الإبقاء على إقامة البطولة من عدمها في الكاميرون.

وفي حال استبعاد الكاميرون، سيتعين على الاتحاد الإفريقي فتح طلب عرض جديد للترشيح من أجل اختيار بلد مضيف للنسخة التي ستقام للمرة الأولى في فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخبا.

وتطرقت وسائل الإعلام بانتظام إلى أن المغرب الذي خسر رهان استضافة مونديال 2026 أمام الملف الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا)، هو البديل المحتمل للكاميرون، وذلك لتوفره على بنيات تحتية هائلة، وأيضا لاستقراره الأمني.