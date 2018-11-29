الإعلان عن نتائج قوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه "تم انطلاق الإعلان عن نتائج عملية التسجيل على قوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2018".

وأشارت الوزيرة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الإعلان عن نتائج عملية التسجيل على قوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2018، سيكون على مستوى مديريات التربية.

وأضافت الوزيرة أن " الإعلان عن النتائج سيستمر إلى غاية يوم 6 ديسمبر 2018".