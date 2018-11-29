حجز أزيد من 4 كلغ من الزئبق الأبيض بالطارف

حجزت مصالح الدرك الوطني مساء أمس الأربعاء 4.016 كلغ من الزئبق الأبيض ببلدية البسباس ولاية الطارف.

وأوضحت نفس المصالح أن العملية تمت بناء على معلومات حول نشاطات مشبوهة ، ليشرع عناصر الدرك الوطني في التحقيق والتحري ،ليتمكنوا من توقيف أربعة أشخاص كانوا على متن مركبة. وقد مكن التفتيش الدقيق للمركبة والمتهمين من العثور بجيب أحدهم على زجاجتين مملوءتين على التوالي بـ 9 غرامات و 492 غراما من الزئبق الأبيض ، حسب ما ذكره نفس المصدر. الذي أوضح بأن هذه المادة خطيرة و كانت موجهة للبيع بطريقة غير قانونية.

و أضاف نفس المصدر بأنه، تم حجز ميزانا يدويا و كذا 9 نقاط تستخدم في تحديد نوعية المنتوج و مبلغا بقيمة 20 ألف د.ج ،مشيرا إلى أن البضاعة كانت قادمة من ولاية البليدة بغرض تسويقها بولاية الطارف.

و في إطار توسيع الاختصاص قام محققو الدرك الوطني بتفتيش منزل أحد المتهمين ببلدية البليدة و حجزوا زجاجة بلاستيكية تحتوي على 3.515غراما من الزئبق الأبيض وفقا لذات المصدر.

و أوضح نفس المصدر بأن القيمة المالية للبضاعة المحجوزة (4.016 كلغ) تقدر بالملايين من الدينارات مشيرا إلى أنه تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية لدى محكمة الذرعان ليتم إيداعهم الحبس.