طائرة ترامب الخاصة تتعرض لحادث بمطار لاغوارديا بنيويورك

كشفت وسائل إعلام أن طائرة صغيرة ذات محركين، تقل 3 أشخاص، صدمت، يوم أمس الأربعاء، طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة، التي كانت متوقفة في مطار "لاغوارديا" في نيويورك، ما أدى إلى تحطم جناحها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الطائرة التي استخدمها "ترامب" خلال حملته الانتخابية، من طراز بوينج 757، كانت متوقفة في مطار "لاجوارديا" في نيويورك، عندما اصطدمت بها طائرة أخرى من طراز Bombardier Global Express أثناء دورانها على ممر المطار بعدما كانت أنهت رحلة من "لونج أيلاند".

وأكدت شركة "ترامب" وقوع الحادث، وقالت إن طائرة الرئيس الأمريكي لم يكن بها أحد، في حين قالت الوكالة إن الطائرة التي تسببت في الحادث كان بها 3 أشخاص من طاقم الطائرة لم يتعرضوا لأى إصابات.

واشترى "ترامب" الطائرة من "بول ألين"، الشريك المؤسس لـ"مايكروسوفت"، في 2011، بمبلغ 100 مليون دولار، وكانت قبلها تستخدم كطائرة ركاب في المكسيك لرحلات منخفضة الثمن.