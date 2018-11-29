ميزة جديدة على "فيسبوك" تتيح حظر الكلمات "المسيئة"

كشفت تقارير أن “فيسبوك” يعمل على تطوير نظام يتيح للمستخدم حظر بعض الكلمات أو الصور التعبيرية أو العبارات “المسيئة”.

وتم الكشف عن الخاصية الجديدة من قبل خبير التقنية جين مانشون وون، المعروف بالكشف عن الميزات القادمة المخفية في شفرة فيسبوك.

وستسمح هذه الميزة للمستخدين بإزالة المشاركات القادمة من الأشخاص الذين يجعلونك غير مرتاح أو ببساطة إسكات المحادثات التي تجدها مزعجة لك.

وقالت فيسبوك في تلميحات تشرح هذه الميزة: “أضف كلمات أو عبارات أو صورا تعبيرية لا ترغب في رؤيتها على جدولك الزمني.. لا يزال الأشخاص الذين ينشرون هذه التعليقات وأصدقاؤهم قادرين على رؤيتها”.