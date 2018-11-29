بعد زيارة بن سلمان.. قرض سعودي لتونس بقيمة 500 مليون دولار وبفائدة منخفضة

قال مصدر لرويترز يوم الأربعاء إن السعودية ستمنح تونس قرضا بقمية 500 مليون دولار بفائدة منخفضة ضمن حزمة اتفاقيات اقتصادية سيتم الإعلان عنها خلال أيام بعد يوم واحد من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتونس.

وشارك مئات التونسيين في أول احتجاجات بالعالم العربي ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي زار تونس يوم الثلاثاء حيث اتهموه بالضلوع في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

لكن على الرغم من الاحتجاجات، حظي الأمير محمد باستقبال حافل من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي منح ضيفه السعودي وسام الجمهورية خلال الزيارة.

وقال نور الدين بن تيشة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية للتلفزيون الحكومي "هناك مجموعة اتفاقيات اقتصادية هامة سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة من بينها قرض بفائدة تفاضلية واتفاقيات بخصوص الاستثمار وتفاصيل أخرى مهمة".

وأضاف أن كل ما طلبته تونس تمت الموافقة عليه من السعودية خلال الزيارة.

وقال الأمير محمد يوم الثلاثاء "علاقاتنا مع تونس ممتازة منذ وقت طويل... ولا يمكن أن أزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس وسيادة الرئيس هو مثل والدي".