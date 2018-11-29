سوقرال : محلات تجارية لذوي الاحتياجات الخاصة في المحطات البرية قريبا

أكّد المدير العام لشركة تسيير واستغلال محطة النقل البري للخروبة (سوقرال )، عز الدين بوشهيدة، في تصريح لـ TSA عربي ، أن الشركة العمومية خصّصت محلات تجارية للكراء لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن محطاتها البرية عبر ولايات الوطن، و ذلك بسعر ثابت ، فيما يتم كراء أو تأجير المحلات للأشخاص العاديين عن طريق المزايدة .

وفي ذات السياق كشف عز الذين بوشهيدة، أنه سيتم في القريب العاجل فتح محطات برية بمعايير عصرية في كل من ولاية برج بوعريريج، الاغواط ومدينة سبدو في ولاية تلمسان، على أن توفر كل محطة ما يزيد عن 60 منصب عمل. إضافة الى تزويدها بـ 20 محلا تجاريا.

و فيما يخص المحطات التي قيد الإنجاز، أفاد بوشهيدة أنه سيتم فتح محطات جديدة في كل من ولاية أم البواقي، غرداية، “عين أميناس” بجنات “توقرت ” في ورقلة، “أوقروت، “رقان”،”أولف” في ادرار، على ان توفر كل محطة ما بين 55 إلى 60 منصب شغل على الأقل في كل محطة.وذّكّر ذات المتحدث بالمحطات التي تم فتحها في البليدة،” الأربعاء “بالبليدة، الشلف، “بوحنيفية ” بومعسكر،” أفلو”بالاغواط ، تيسمسيلت ، تلمسان .

وفي سياق حديثه عن وعاء التوظيف لدى المؤسسة، كشف المسؤول الأول عن سوقرال، بانها توظف حوالي 2560 عامل على المستوى الوطني، ناهيك عن موظفين المؤسسات العمومية المتواجدين بالمحلات التجارية التابعة للمؤسسة، على غرار بنك التنمية المحلية، بريد الجزائر،الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء ، بعض من مؤسسات التأمين وأيضا متعاملي الهاتف النقال ” جازي ، موبيليس ، أوريدو” ، ناهيك عن المحلات التي تنشط في مختلف المجالات.

وبالحديث دائما عن التوظيف عبر المحطات البرية للولايات، قال بوشهيدة أن عملية التوظيف تتم عن طريق مديرية التشغيل التابعة للولاية المعنية، وحتى الاستفادة من المحلات التجارية، يتطلب تقديم الأشخاص لشهادة الإقامة من أجل توفير مناصب شغل لسكان الولاية والتقليل من نسبة البطالة عبر كل ولاية.

وأفاد ذات المسؤول بان عدد المسافرين عبر محطات سوقرال لسنة 2017 تجاوز 71 مليون مسافر، رقم مرشح للارتفاع بعد تدشين العديد من المحطات في انتظار دخول عدد آخر حيز الخدمة.

وفي رده على الانتقادات التي تطال المؤسسة والتي تتهمها بسوء تسيير المحطات، قال ذات المسؤول بان الشركة تسيير 74 محطة يتم تسييرها بطريقة منتظمة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المحطات الخارجة عن نطاق تسيير سوقرال، وهي تابعة للسلطات المحلية العمومية وأيضا الخواص.

وعن جديد برنامج الشركة والخاص بربط كل المحطات بالمديرية العامة المركزية للإعلام الآلي، كشف المدير العام لشركة تسيير واستغلال محطة النقل البري للخروبة (سوقرال) عز الدين بوشهيدة، عن مشروع رقمنة بيع التذاكر للتحكم أكثر في عدد الرحلات، وعدد المسافرين، إضافة الى مشروع إعادة تهيئة واجهة المحطة البرية لكبار معطوبي حرب التحرير” خروبة” الذي سينطلق شهر ديسمبر المقبل.