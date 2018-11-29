عودة الأمطار على الولايات الشمالية غدا

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تغيرا في حالة الطقس بعد قدوم إضطراب جوي سريع النشاط محمل بأمطار معتبرة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون معتبرة على الولايات الشرقية يوم السبت.

مشيرة إلى أن هنالك تسرب هواء بارد يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة خاصة الدنيا التي تكون تحت الصفر، والقصوى لن تتعدى 20 درجة.

مضيفة أن الأجواء بالولايات الجنوبية تبقى من مغشاة إلى صافية على العموم.

في حين سيعود الإستقرار والتحسن في الطقس بداية من يوم الأحد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى.