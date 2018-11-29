إسبانيا تقرّر رفع عدد التأشيرات للجزائريين

كشف سفير إسبانيا في الجزائر فرناندو موران كالفو-سوليتو بوهران، أن السلطات الإسبانية تنوي رفع عدد التأشيرات للجزائريين وتقليص مدة معالجة الملفات، وذلك بعد تعزيز طاقم الموظفين في القنصلية العامة.

وحسب ما نقلته وكالة الانباء لالجزائرية، اعترف السفير الإسباني خلال نزوله ضيفا على “منتدى المواطنين” الذي تنظمه المجموعة الصحفية “ويست تريبون”، “بأن عدد الموظفين الحاليين غير كافين لمعالجة ملفات التأشيرة في الآجال المرجوة.

وأفاد ممثل الدبلوماسية الاسبانية في الجزائر، كالفو-سوليتو مذكرا بلده منح حوالي 80.000 تأشيرة للجزائريين عام 2017 بوهران.

وبخصوص تسيير ملف الهجرة غير الشرعية,،اعتبر نفس الدبلوماسي تعاون الأجهزة الأمنية للبلدين في هذا المجال “ممتازا” مشيدا بالجهود التي تبذلها الجزائر.