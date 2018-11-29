هذا هو ترتيب الخضر عالميا

حافظ المنتخب الوطني الجزائري على نفس الترتيب في التصنیف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فیفا" محتلا المركز 67 عالميا.

وحسب التصنيف العالمي صدر، اليوم الخميس، فإن محاربي الصحراء لايزالون يحتفظون بالمركز الـ 13 إفريقيا وراء كل من السنغال (23) وتونس (26) والمغرب (40) ونيجيريا (44) والكونغو الديمقراطية (49) وغانا (51) والكاميرون (55) ومصر ( 56) وبوركينا فاسو (61)، ومالي (64) وكوديفوار (65) وغينيا. (66) والجزائر (67).

كما حافظ المنتخب "البلجیكي" بصدارة الترتیب متبوعا بالمنتخب الفرنسي بطل العالم في المركز الثاني والمنتخب البرازيلي صاحب المركز الثالث.