بعد الخسارة أمام المولودية: رئيس نادي النصر السعودي يهاجم الحكم: "مسخرة، مسخرة'

شن رئيس نادي النصر السعودي، سعود آل سويلم هجوماً حاداً على الحكم الأردني أدهم المخادمة، الذي أدار مباراة النصر أمام مولودية الجزائر في بطولة كأس زايد للأندية العربية، واصفاً ما جرى في المباراة بالمسخرة.

وقال آل سويلم في تغريدة له على “تويتر”: “بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية وهذا الحكم، موقوف في بلاده ويدير مباراة خروج مغلوب!!”.

وأضاف: “إذا بلده موقفته وش نرجي منه!! مسخرة مسخرة، ما ندري نصالي تقنية الفار ولا الفئران البشرية”.

يذكر أن النصر قد ودع البطولة العربية بالخسارة أمام الفريق الجزائري بهدفين لهدف، وكان قد خسر مباراة الذهاب أيضاً بهدف نظيف.