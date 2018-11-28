إثيوبيا أكبر مسير للرحلات إلى إفريقيا!

قالت شركة فورورد كيز للاستشارات في مجال السفر يوم الأربعاء، إن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وتفوق على مطار دبي في سنة 2018، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة.

وحللت فورورد كيز بيانات من أنظمة حجوزات السفر التي تسجل 17 مليون حجز يوميا وخلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85 في المائة من 2013 إلى 2017. وزادت عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها بواقع 31 في المائة.

وبلغ معدل النمو حتى الآن هذا العام في أديس أبابا 18 في المائة مقابل ثلاثة في المائة لدبي.