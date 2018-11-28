تيزي وزو : شاب ينقذ ثلاثينية حاولت الإنتحار على الطريقة الهوليوودية

تمكن أمسية اليوم شاب من إنقاذ سيدة في الثلاثينات من العمر حاولت الإنتحار قفزا من أعلى جسر سد تاكسابت البالغ علوه 100 متر.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الشاب شاهد المرأة تقفز بعد أن كان مارا على الطريق ليلحق بها ويتمكن من إخراجها بسرعة من السد.

ليتم تحويلهما معا على جناح السرعة الي المركز الاستشفائي الجامعي ندير محمد بتيزي وزو.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن السيدة خرجت من مرحلة الخطورة لتبقى تحت المراقبة الطبية في حين أجريت للمنقذ البطل الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على سلامته